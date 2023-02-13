İvan Fresneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Fresneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Fresneda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Fresneda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Fresneda 28 Eylül 2004 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Fresneda Corraliza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Fresneda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. İvan Fresneda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Fresneda'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Fresneda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Fresneda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Fresneda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Fresneda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leganés Youth

1 Temmuz 2020 yılında Valladolid Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Vallad. Juv. A

1 Ocak 2022 yılında Valladolid Prom

1 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

İvan Fresneda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Fresneda şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Fresneda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Quijorna (2008-2013), EFMO Boadilla (2013-2014), Real Madrid (2014-2018), CD Leganés (2018-2020), Real Valladolid (2020-)

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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