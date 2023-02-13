Oscar Plano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Plano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Plano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Plano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Plano 11 Şubat 1991 tarihinde Móstoles şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Plano Pedreño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Plano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Plano, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Plano'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Plano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oscarplano10/

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Oscar Plano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Plano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Plano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Plano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2011 yılında RM Kastilya

2 Eylül 2013 yılında Alcorcón

30 Haziran 2014 yılında RM Kastilya

29 Temmuz 2014 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

Oscar Plano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Plano şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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