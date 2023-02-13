Jawad El Yamiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jawad El Yamiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jawad El Yamiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jawad El Yamiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jawad El Yamiq 29 Şubat 1992 tarihinde Khouribga şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı جواد اليميق şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jawad El Yamiq Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PDP s.r.l.Pasqualin D’Amico Partners yapmaktadır. Jawad El Yamiq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jawad El Yamiq'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jawad El Yamiq Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jawadelyamiq/

Haberin Devamı

Jawad El Yamiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jawad El Yamiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jawad El Yamiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jawad El Yamiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2012 yılında O. Khouribga

1 Ağu 2016 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2018 yılında Genoa

17 Ağu 2018 yılında Perugia

30 Haziran 2019 yılında Genoa

29 Ocak 2020 yılında Real Zaragoza

17 Ağu 2020 yılında Genoa

24 Eylül 2020 yılında Real Valladolid

Jawad El Yamiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jawad El Yamiq şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jawad El Yamiq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.