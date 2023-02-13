Jordi Masip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Masip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Masip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Masip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Masip 3 Ocak 1989 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Masip López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Masip Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Jordi Masip, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 17 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jordi Masip'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordi Masip Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Masip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordi Masip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Masip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Barça U18

1 Temmuz 2007 yılında Barça U19

1 Temmuz 2008 yılında Barça Atlètic

1 Ağu 2008 yılında Vilajuïga

30 Haziran 2009 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

17 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

Jordi Masip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Masip şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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