Alvaro Aguado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Aguado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Aguado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Aguado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Aguado 1 Mayıs 1996 tarihinde Jaén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Aguado Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Aguado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alvaro Aguado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alvaro Aguado'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Aguado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaroaguado10/

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Alvaro Aguado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Aguado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Aguado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Aguado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında Ontinyent

26 Temmuz 2016 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF B

1 Ocak 2018 yılında Córdoba CF

25 Ocak 2019 yılında Real Valladolid

26 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2019 yılında Real Valladolid

22 Ocak 2020 yılında CD Numancia

30 Haziran 2020 yılında Real Valladolid

1 Ekim 2020 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

Alvaro Aguado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Aguado şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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