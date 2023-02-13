Joaquin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Fernandez 31 Mayıs 1996 tarihinde Huercal de Almería şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Fernández Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Joaquin Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 31 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Joaquin Fernandez'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoaquinFdez_

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http://www.instagram.com/joaquinfdez_/

Joaquin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2014 yılında UD Almería B

1 Ocak 2017 yılında UD Almería

31 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

Joaquin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Fernandez şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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