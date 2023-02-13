Kenedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenedy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenedy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenedy 8 Şubat 1996 tarihinde Santa Rita do Sapucaí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Kenedy Nunes do Nascimento şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenedy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenedy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kenedy'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Kenedy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenedy/?hl=it

http://www.facebook.com/robertkenedyoficial/

Haberin Devamı

Kenedy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kenedy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kenedy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenedy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2013 yılında Fluminense

22 Ağu 2015 yılında Chelsea

30 Ağu 2016 yılında Watford

12 Aralık 2016 yılında Chelsea

23 Ocak 2018 yılında Newcastle

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea

2 Eylül 2019 yılında Getafe

30 Haziran 2020 yılında Chelsea

8 Eylül 2020 yılında Granada

30 Haziran 2021 yılında Chelsea

18 Ağu 2021 yılında Flamengo

13 Ocak 2022 yılında Chelsea

1 Eylül 2022 yılında Real Valladolid

Kenedy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenedy şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenedy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santarritense, Friburguense, CR Vasco da Gama (2006–2009), Fluminense FC (2009-2012)

Brezilya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.