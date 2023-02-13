Sergio Escudero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Escudero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Escudero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Escudero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Escudero 2 Eylül 1989 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Escudero Palomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Escudero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Sergio Escudero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Escudero'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Escudero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/serescudero89

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http://www.instagram.com/serescudero18/

http://www.facebook.com/SergioEscudero89

Sergio Escudero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Escudero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Escudero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Escudero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Murcia

2 Ağu 2010 yılında Schalke

25 Ocak 2013 yılında Getafe

30 Haziran 2013 yılında Schalke

11 Temmuz 2013 yılında Getafe

3 Temmuz 2015 yılında Sevilla

31 Ağu 2021 yılında Granada

13 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

Sergio Escudero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Escudero şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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CD Michelin (1998-2000), Real Valladolid (2000-2005), Atletico Parquesol (2005-2006), Betis Valladolid (2006-2007)

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