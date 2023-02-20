Samuel Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Gray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Gray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Gray 26 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Erik Skarnes Gray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Gray Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Gray, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Gray'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Gray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Gray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Gray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Gray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2022 yılında Moss FK

Samuel Gray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Gray şuan Moss FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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