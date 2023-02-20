Sean Mcfarlane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcfarlane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Mcfarlane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Mcfarlane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sean Mcfarlane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcfarlane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Mcfarlane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcfarlane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Mcfarlane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Mcfarlane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Mcfarlane 4 Nisan 1993 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Mcfarlane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProConnect Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Mcfarlane'nin Miami FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Mcfarlane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Mcfarlane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Mcfarlane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Mcfarlane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2013 yılında FIU Panthers

9 Şubat 2017 yılında Switchbacks FC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2018 yılında Miami FC 2

1 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Bold FC

6 Ocak 2021 yılında Miami FC

22 Haziran 2022 yılında Tulsa

30 Kasım 2022 yılında Miami FC

Sean Mcfarlane kimdir

Sean Mcfarlane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Mcfarlane şuan Miami FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Sean Mcfarlane nereli

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