Tobias Hammer Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hammer Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Hammer Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Hammer Svendsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tobias Hammer Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hammer Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Hammer Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hammer Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Hammer Svendsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Hammer Svendsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Hammer Svendsen 31 Ağustos 1999 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Hammer Svendsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Tobias Hammer Svendsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Hammer Svendsen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Hammer Svendsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Hammer Svendsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Hammer Svendsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Hammer Svendsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Molde

15 Ağustos 2018 yılında Haugesund

31 Aralık 2018 yılında Molde

16 Ocak 2019 yılında Sandefjord

30 Temmuz 2019 yılında Molde

9 Eylül 2019 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2019 yılında Molde

27 Haziran 2020 yılında HamKam

23 Eylül 2020 yılında Lillestrøm

17 Ağustos 2022 yılında ara verdi

9 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Tobias Hammer Svendsen kimdir

Tobias Hammer Svendsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Hammer Svendsen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Molde FK

Tobias Hammer Svendsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Hammer Svendsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!