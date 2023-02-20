Tobias Hammer Svendsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hammer Svendsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Hammer Svendsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Hammer Svendsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Hammer Svendsen 31 Ağustos 1999 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Hammer Svendsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Tobias Hammer Svendsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Hammer Svendsen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Hammer Svendsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Hammer Svendsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Hammer Svendsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Hammer Svendsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Molde

15 Ağustos 2018 yılında Haugesund

31 Aralık 2018 yılında Molde

16 Ocak 2019 yılında Sandefjord

30 Temmuz 2019 yılında Molde

9 Eylül 2019 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2019 yılında Molde

27 Haziran 2020 yılında HamKam

23 Eylül 2020 yılında Lillestrøm

17 Ağustos 2022 yılında ara verdi

9 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Tobias Hammer Svendsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Hammer Svendsen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Hammer Svendsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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