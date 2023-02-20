Uranik Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uranik Seferi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uranik Seferi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uranik Seferi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uranik Seferi 19 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uranik Seferi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Uranik Seferi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Uranik Seferi'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Uranik Seferi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uranik Seferi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uranik Seferi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uranik Seferi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kvik Halden

15 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

6 Ağustos 2021 yılında Skeid

31 Aralık 2021 yılında Lillestrøm

10 Şubat 2022 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2022 yılında Lillestrøm

Uranik Seferi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uranik Seferi şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Uranik Seferi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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