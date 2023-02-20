Wolfgang Prentice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wolfgang Prentice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wolfgang Prentice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wolfgang Prentice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wolfgang Prentice 25 Nisan 2000 tarihinde Redondo Beach, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wolfgang Prentice Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wolfgang Prentice'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Wolfgang Prentice Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wolfgang Prentice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wolfgang Prentice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wolfgang Prentice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LA Galaxy Acad.

1 Temmuz 2014 yılında Pateadores

1 Temmuz 2016 yılında Real So Cal

1 Ağustos 2018 yılında CSUN Matadors

1 Mayıs 2019 yılında Golden State

1 Ağustos 2019 yılında CSUN Matadors

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2021 yılında Albion SD

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Oakland Roots

28 Temmuz 2022 yılında Hailstorm FC

30 Kasım 2022 yılında Oakland Roots

Wolfgang Prentice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wolfgang Prentice şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Crescenta Valley Soccer Club, Real So Cal, LA Galaxy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.