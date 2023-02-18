Yevgen Cheberko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Cheberko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Cheberko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Cheberko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Cheberko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Cheberko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Cheberko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Cheberko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Cheberko 23 Ocak 1998 tarihinde Melitopol şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чеберко Євген Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Cheberko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Yevgen Cheberko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Cheberko'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Cheberko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cheber98/

Yevgen Cheberkoboyu ve yaşı kaç

Yevgen Cheberko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Cheberko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Cheberko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Cheberko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dnipro II

1 Ocak 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

27 Temmuz 2020 yılında LASK

5 Şubat 2021 yılında NK Osijek

31 Aralık 2021 yılında LASK

19 Ocak 2022 yılında NK Osijek

Yevgen Cheberko kimdir

Yevgen Cheberko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Cheberko şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Cheberko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Yevgen Cheberko nereli

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