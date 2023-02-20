Aaron Kiil Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Kiil Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Kiil Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Kiil Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Kiil Olsen 20 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Kiil Olsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Aaron Kiil Olsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Kiil Olsen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Aaron Kiil Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Kiil Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Kiil Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Kiil Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2018 yılında Baerum SK

15 Ocak 2021 yılında KFUM Oslo

17 Ocak 2023 yılında Vålerenga

Aaron Kiil Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Kiil Olsen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aaron Kiil Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moss, Ekholt, Bærumsløkka

Norveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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