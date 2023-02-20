Daniel Hakans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hakans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hakans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hakans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hakans 26 Ekim 2000 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hakans Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Daniel Hakans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Hakans'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hakans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hakans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hakans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hakans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2019 yılında SJK Seinäjoki

9 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

31 Aralık 2022 yılında SJK Seinäjoki

8 Ocak 2023 yılında FK Jerv

7 Şubat 2023 yılında Vålerenga

Daniel Hakans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hakans şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Hakans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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