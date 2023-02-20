Seedy Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seedy Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seedy Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seedy Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seedy Jatta 18 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seedy Jatta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Seedy Jatta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Seedy Jatta'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Seedy Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seedy Jatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seedy Jatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seedy Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2020 yılında Vålerenga II

26 Mart 2021 yılında Vålerenga

Seedy Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seedy Jatta şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Seedy Jatta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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