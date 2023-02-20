Magnus Staer Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Staer Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Staer Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Staer Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Staer Jensen 4 Ocak 2006 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Stær-Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Staer Jensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Magnus Staer Jensen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Staer Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Staer Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Staer Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Staer Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2020 yılında Grorud IL U19

1 Ocak 2022 yılında Grorud IL II

1 Temmuz 2022 yılında Grorud IL

3 Şubat 2023 yılında Vålerenga

Magnus Staer Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Staer Jensen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Staer Jensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skeid Oslo (-2019), Grorud IL (2020-2021)

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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