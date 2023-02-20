Aleksander Hammer Kjelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Hammer Kjelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Hammer Kjelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Hammer Kjelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Hammer Kjelsen 3 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Hammer Kjelsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksander Hammer Kjelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksander Hammer Kjelsen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Hammer Kjelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Hammer Kjelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Hammer Kjelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Hammer Kjelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında Vålerenga

Aleksander Hammer Kjelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Hammer Kjelsen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksander Hammer Kjelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bærums Verk Hauger IF (-2020)

Norveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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