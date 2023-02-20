Vegar Hedenstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegar Hedenstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegar Hedenstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegar Hedenstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegar Hedenstad 26 Haziran 1991 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vegar Eggen Hedenstad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegar Hedenstad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Vegar Hedenstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vegar Hedenstad'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vegar Hedenstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegar Hedenstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vegar Hedenstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegar Hedenstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Elverum

1 Ocak 2008 yılında Stabæk Fotball

17 Temmuz 2012 yılında Freiburg

4 Temmuz 2014 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2015 yılında Freiburg

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli

9 Şubat 2017 yılında Rosenborg

5 Ocak 2021 yılında Karagümrük

15 Ocak 2022 yılında Vålerenga

Vegar Hedenstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegar Hedenstad şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vegar Hedenstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Elverum Fotball

Norveç takımında 14 numaralı formasıyla 15 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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