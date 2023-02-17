Henrik Heggheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Heggheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Heggheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Heggheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Heggheim 22 Nisan 2001 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Heggheim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Henrik Heggheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Henrik Heggheim'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Henrik Heggheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Heggheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henrik Heggheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Heggheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Viking FK II

11 Haziran 2020 yılında Viking FK

30 Ağu 2021 yılında Bröndby IF

Henrik Heggheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Heggheim şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Heggheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viking Stavanger (-2019)

Norveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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