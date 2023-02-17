Simon Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Hedlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Hedlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Hedlund 11 Mart 1993 tarihinde Trollhättan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Simon Fredrik Hedlund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Hedlund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Simon Hedlund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Simon Hedlund'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Hedlund Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simonhedlund19?lang=de

http://www.instagram.com/simonfredrikhedlund/?hl=de

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Simon Hedlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Hedlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Hedlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Hedlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2010 yılında IF Elfsborg U19

1 Temmuz 2012 yılında Elfsborg

29 Ağu 2016 yılında Union Berlin

11 Ocak 2019 yılında Bröndby IF

Simon Hedlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Hedlund şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Hedlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Trollhättan, FC Trollhättan, IF Elfsborg Boras

İsveç takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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