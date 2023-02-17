Frederik Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frederik Alves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frederik Alves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frederik Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Alves 8 Kasım 1999 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Alves Ibsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Alves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Frederik Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Alves'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Frederik Alves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alves___14/

Frederik Alvesboyu ve yaşı kaç

Frederik Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frederik Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Coritiba FC U20

1 Ocak 2017 yılında Silkeborg U19

1 Ocak 2019 yılında Silkeborg IF

1 Ocak 2021 yılında West Ham

13 Ağu 2021 yılında Sunderland

13 Ocak 2022 yılında West Ham

31 Ocak 2022 yılında Bröndby IF

Frederik Alves kimdir

Frederik Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Alves şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hvidovre IF

Frederik Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Frederik Alves nereli

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