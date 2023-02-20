Leonard Zuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Zuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Zuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Zuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Zuta 9 Ağustos 1992 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Леонард Жута şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Zuta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Leonard Zuta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Leonard Zuta'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonard Zuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Zuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonard Zuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Zuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Häcken

4 Eylül 2015 yılında HNK Rijeka

8 Ocak 2019 yılında Konyaspor

13 Haziran 2020 yılında Häcken

13 Eylül 2020 yılında Lecce

1 Ağustos 2021 yılında Vålerenga

Leonard Zuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Zuta şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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