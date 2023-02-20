Simen Juklerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Juklerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simen Juklerod kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simen Juklerod ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simen Juklerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Juklerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simen Juklerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Juklerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Juklerod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Juklerod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Juklerod 18 Mayıs 1994 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Simen Kristiansen Juklerød şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Juklerod Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Simen Juklerod, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Simen Juklerod'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Simen Juklerod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Juklerod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simen Juklerod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Juklerod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Baerum SK

27 Ocak 2016 yılında Vålerenga

17 Temmuz 2018 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2021 yılında KRC Genk

31 Ağustos 2022 yılında Vålerenga

Simen Juklerod kimdir

Simen Juklerod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Juklerod şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IL Jutul (2002-2004), Bærum SK (2004-2013)

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Simen Juklerod nereli

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