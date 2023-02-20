Max Herman Bjurstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Herman Bjurstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Herman Bjurstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Herman Bjurstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Herman Bjurstrom 26 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Max Herman Bjurstrøm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Herman Bjurstrom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Max Herman Bjurstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 23 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Max Herman Bjurstrom'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Herman Bjurstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Herman Bjurstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Herman Bjurstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Herman Bjurstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2021 yılında Vålerenga

Max Herman Bjurstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Herman Bjurstrom şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Herman Bjurstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skeid (-2018), Stabæk (2019-2020)

Norveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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