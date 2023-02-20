Storm Strand Kolbjornsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Storm Strand Kolbjornsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Storm Strand Kolbjornsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Storm Strand Kolbjornsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Storm Strand Kolbjornsen 5 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Storm Strand-Kolbjørnsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Storm Strand Kolbjornsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Storm Strand Kolbjornsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Storm Strand Kolbjornsen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Storm Strand Kolbjornsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Storm Strand Kolbjornsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Storm Strand Kolbjornsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Storm Strand Kolbjornsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vålerenga II

17 Aralık 2021 yılında Vålerenga

Storm Strand Kolbjornsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Storm Strand Kolbjornsen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Storm Strand Kolbjornsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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