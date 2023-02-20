Jacob Storevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Storevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Storevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Storevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Storevik 29 Temmuz 1996 tarihinde Naustdal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Storevik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jacob Storevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jacob Storevik'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Storevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Storevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Storevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Storevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2012 yılında RBK Alt.

24 Ocak 2012 yılında Florö SK

31 Temmuz 2012 yılında RBK Alt.

1 Ocak 2013 yılında Rosenborg II

21 Temmuz 2015 yılında Levanger FK

16 Ağustos 2016 yılında Florö SK

15 Ağustos 2018 yılında Sandefjord

26 Ocak 2023 yılında Vålerenga

Jacob Storevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Storevik şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Storevik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tambar IL Fotball, Florø SK, Rosenborg BK

Norveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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