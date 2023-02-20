Magnus Riisnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Riisnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Riisnaes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Riisnaes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Riisnaes 4 Kasım 2004 tarihinde Lørenskog şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Bech Riisnæs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Riisnaes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Magnus Riisnaes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Riisnaes'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Riisnaes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Riisnaes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Riisnaes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Riisnaes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Vålerenga

Magnus Riisnaes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Riisnaes şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Riisnaes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lørenskog (-2018), Vålerenga (2019)

Norveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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