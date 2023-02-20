Henrik Bjordal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Bjordal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Bjordal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Bjordal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Bjordal 4 Şubat 1997 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Henrik Rørvik Bjørdal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Bjordal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Henrik Bjordal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Henrik Bjordal'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Henrik Bjordal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Bjordal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henrik Bjordal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Bjordal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Aalesund

27 Ocak 2016 yılında Brighton U21

6 Mart 2017 yılında IFK Göteborg

16 Temmuz 2017 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

11 Eylül 2020 yılında Vålerenga

Henrik Bjordal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Bjordal şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Bjordal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IL Valder, Aalesunds FK

Norveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.