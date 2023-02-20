Torgeir Borven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torgeir Borven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Torgeir Borven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Torgeir Borven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Torgeir Borven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torgeir Borven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Torgeir Borven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torgeir Borven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torgeir Borven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torgeir Borven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torgeir Borven 3 Aralık 1991 tarihinde Øystese şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Torgeir Børven şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torgeir Borven Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Torgeir Borven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Torgeir Borven'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Torgeir Borven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TBorven

http://www.instagram.com/borven/

Torgeir Borven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torgeir Borven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Torgeir Borven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torgeir Borven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Odds BK Alt.

1 Ocak 2010 yılında Odd Grenland

17 Ağustos 2012 yılında Vålerenga

1 Ocak 2014 yılında Twente

16 Ağustos 2016 yılında Brann

31 Aralık 2016 yılında Twente

2 Şubat 2017 yılında Brann

19 Şubat 2018 yılında Odds BK

30 Haziran 2020 yılında Rosenborg

30 Eylül 2020 yılında Ankaragücü

30 Temmuz 2021 yılında Gaziantep FK

12 Ağustos 2022 yılında Vålerenga

Torgeir Borven kimdir

Torgeir Borven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torgeir Borven şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Øystese Fotball (-2006), Odd Grenland (2007-2010)

Torgeir Borven Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U23 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Torgeir Borven nereli

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