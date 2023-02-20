Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Odin Thiago Holm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odin Thiago Holm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odin Thiago Holm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odin Thiago Holm 18 Ocak 2003 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odin Thiago Holm Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Odin Thiago Holm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 13 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Odin Thiago Holm'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Odin Thiago Holm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odin Thiago Holm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Odin Thiago Holm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odin Thiago Holm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2019 yılında Vålerenga

27 Mart 2019 yılında Tiller IL

31 Temmuz 2019 yılında Vålerenga

Odin Thiago Holm kimdir

Odin Thiago Holm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odin Thiago Holm şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kattem IL, Ranheim IL (-1.2019)

Odin Thiago Holm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Odin Thiago Holm nereli

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