Petter Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petter Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petter Strand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petter Strand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petter Strand 24 Ağustos 1994 tarihinde Morvik şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Petter Dahle Strand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petter Strand Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Petter Strand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petter Strand'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Petter Strand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petter Strand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petter Strand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petter Strand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2014 yılında Sogndal IL

28 Ocak 2016 yılında Molde

14 Ocak 2019 yılında Brann

11 Ocak 2022 yılında Vålerenga

Petter Strand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petter Strand şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Petter Strand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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