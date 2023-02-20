Magnus Smelhus Sjoeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Smelhus Sjoeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Smelhus Sjoeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Smelhus Sjoeng 23 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Smelhus Sjøeng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Smelhus Sjoeng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Magnus Smelhus Sjoeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Smelhus Sjoeng'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Smelhus Sjoeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Smelhus Sjoeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Smelhus Sjoeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vålerenga II

1 Ocak 2021 yılında Vålerenga

Magnus Smelhus Sjoeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Smelhus Sjoeng şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Smelhus Sjoeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skeid Fotball (-2016), Vålerenga Fotball (2016-2020)

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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