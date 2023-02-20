Magnus Smelhus Sjoeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Smelhus Sjoeng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Smelhus Sjoeng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Magnus Smelhus Sjoeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Smelhus Sjoeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Smelhus Sjoeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Smelhus Sjoeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Smelhus Sjoeng 23 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Smelhus Sjøeng şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Smelhus Sjoeng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Magnus Smelhus Sjoeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Smelhus Sjoeng'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Magnus Smelhus Sjoeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Smelhus Sjoeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnus Smelhus Sjoeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Smelhus Sjoeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vålerenga II

1 Ocak 2021 yılında Vålerenga

Magnus Smelhus Sjoeng kimdir

Magnus Smelhus Sjoeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Smelhus Sjoeng şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skeid Fotball (-2016), Vålerenga Fotball (2016-2020)

Magnus Smelhus Sjoeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Magnus Smelhus Sjoeng nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Seedy Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seedy Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seedy Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seedy Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matt Hedges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hedges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matt Hedges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hedges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Bully Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bully Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Bully Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bully Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Macnaughton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macnaughton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Macnaughton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macnaughton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!