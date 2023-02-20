Stian Sjovold Thorstensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Sjovold Thorstensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Sjovold Thorstensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Sjovold Thorstensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Sjovold Thorstensen 16 Mayıs 2006 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Stian Sjøvold Thorstensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Sjovold Thorstensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stian Sjovold Thorstensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stian Sjovold Thorstensen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Stian Sjovold Thorstensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stian Sjovold Thorstensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stian Sjovold Thorstensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Sjovold Thorstensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2022 yılında Vålerenga

Stian Sjovold Thorstensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Sjovold Thorstensen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Stian Sjovold Thorstensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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