Mohamed Ofkir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ofkir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ofkir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ofkir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ofkir 4 Ağustos 1996 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ofkir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Mohamed Ofkir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ofkir'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ofkir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ofkir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ofkir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ofkir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2015 yılında Lillestrøm

30 Ocak 2017 yılında KSC Lokeren

15 Mart 2018 yılında Sandefjord

9 Ocak 2020 yılında Sarpsborg 08

2 Şubat 2022 yılında Sandefjord

26 Ocak 2023 yılında Vålerenga

Mohamed Ofkir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ofkir şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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