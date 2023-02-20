Jones El Abdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jones El Abdellaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jones El Abdellaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jones El Abdellaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jones El Abdellaoui 12 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da يونس عبد اللاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jones El Abdellaoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jones El Abdellaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jones El Abdellaoui'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jones El Abdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jones El Abdellaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jones El Abdellaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jones El Abdellaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2022 yılında Vålerenga

Jones El Abdellaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jones El Abdellaoui şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jones El Abdellaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skeid (-2017), Vålerenga (2018-)

Fas U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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