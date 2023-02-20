Stefan Strandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Strandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Strandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Strandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Strandberg 25 Temmuz 1990 tarihinde Lyngdal şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ken Remi Stefan Strandberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Strandberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Strandberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Strandberg'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Strandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Strandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Strandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Strandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lyngdal IL

1 Temmuz 2006 yılında Mandalskamerat.

26 Ocak 2009 yılında Vålerenga

1 Ağustos 2009 yılında Bryne FK

30 Ağustos 2009 yılında Vålerenga

13 Şubat 2012 yılında Rosenborg

16 Temmuz 2015 yılında Krasnodar

26 Ağustos 2016 yılında Hannover

30 Haziran 2017 yılında Krasnodar

17 Ocak 2019 yılında Ural

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Aralık 2019 yılında Trapani

1 Eylül 2020 yılında Ural

23 Temmuz 2021 yılında Salernitana

5 Ağustos 2022 yılında Vålerenga

Stefan Strandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Strandberg şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Strandberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lyngdal IL (-2006)

Norveç takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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