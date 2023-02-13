Abde Ezzalzouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abde Ezzalzouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abde Ezzalzouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abde Ezzalzouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abde Ezzalzouli 17 Aralık 2001 tarihinde Beni Melal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fas,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı عبد الصمد الزلزولي / Abdessamad Ezzalzouli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abde Ezzalzouli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTEGRAL ADVISING FOOTBALL S.L yapmaktadır. Abde Ezzalzouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abde Ezzalzouli'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abde Ezzalzouli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ez.abde/

Abde Ezzalzouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abde Ezzalzouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abde Ezzalzouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abde Ezzalzouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hércules Alty.

1 Temmuz 2017 yılında Hércules Juv. A

1 Kasım 2018 yılında Hércules CF B

11 Kasım 2019 yılında Hércules CF

31 Ağu 2021 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2022 yılında Barcelona

1 Eylül 2022 yılında Osasuna

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

Abde Ezzalzouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abde Ezzalzouli şuan Osasuna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Abde Ezzalzouli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 16 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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