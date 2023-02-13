Chimy Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chimy Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chimy Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chimy Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chimy Avila 6 Şubat 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Ezequiel Ávila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chimy Avila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Bilicich yapmaktadır. Chimy Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Chimy Avila'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Chimy Avila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chimy_avila/

Chimy Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chimy Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chimy Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chimy Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tiro Federal

3 Şubat 2015 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2017 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

Chimy Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chimy Avila şuan Osasuna takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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