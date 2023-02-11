Abel Arganaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Arganaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abel Arganaraz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abel Arganaraz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abel Arganaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Arganaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abel Arganaraz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Arganaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Arganaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Arganaraz 21 Temmuz 1998 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Abel Argañaraz Paradi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Arganaraz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Arganaraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Arganaraz'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abel Arganarazboyu ve yaşı kaç

Abel Arganaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Arganaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Abel Arganaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Arganaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında C. Córdoba II

3 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

7 Haziran 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Central Córdoba

3 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Abel Arganaraz kimdir

Abel Arganaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Arganaraz şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Abel Arganaraz nereli

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