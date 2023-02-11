Hugo Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Soria 16 Şubat 1990 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Maximiliano Soria Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Soria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Hugo Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Soria'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Danubio FC

13 Ağu 2014 yılında Rentistas

30 Ağu 2016 yılında All Boys

2 Temmuz 2019 yılında San Luis

27 Şubat 2021 yılında CD Iquique

14 Ocak 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Hugo Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Soria şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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