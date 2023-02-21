Adam Goljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Goljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Goljan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Goljan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Goljan 15 Nisan 2001 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Goljan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Adam Goljan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Goljan'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Goljan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Goljan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Goljan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Goljan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina B

1 Haziran 2020 yılında MSK Zilina

13 Ocak 2022 yılında Sparta Praha B

Adam Goljan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Goljan şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Adam Goljan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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