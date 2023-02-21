Daniel Kastanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kastanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Kastanek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Kastanek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Kastanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kastanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Kastanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kastanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kastanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kastanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kastanek 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Kaštánek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kastanek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kastanek'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kastanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kastanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Kastanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kastanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Daniel Kastanek kimdir

Daniel Kastanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kastanek şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Meteor Kačerov (2009 - 2010)
AC Sparta Praha (2010 - 2022)

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Daniel Kastanek nereli

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