Patrik Vydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Vydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Vydra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Vydra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Vydra 20 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Vydra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Vydra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Vydra'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Vydra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Vydra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Vydra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Vydra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2022 yılında Sparta Praha B

Patrik Vydra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Vydra şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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