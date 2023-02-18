Adrian Aldrete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Aldrete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Aldrete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Aldrete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Aldrete 14 Haziran 1988 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Alexei Aldrete Rodríguez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Aldrete Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cesifut yapmaktadır. Adrian Aldrete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Aldrete'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Aldrete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldrett/

Adrian Aldrete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Aldrete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Aldrete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Aldrete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2006 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2006 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2012 yılında América

1 Temmuz 2014 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2016 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Adrian Aldrete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Aldrete şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Aldrete Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Monarcas Morelia

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.