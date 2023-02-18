Brian Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Figueroa 28 Mayıs 1999 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Eduardo Figueroa Flores şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Figueroa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMR PROMOTION yapmaktadır. Brian Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Figueroa'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Figueroa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fiigue_14/

Brian Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2020 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2021 yılında Pumas Tabasco

1 Temmuz 2021 yılında Atlante

30 Haziran 2022 yılında Pumas Tabasco

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Brian Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Figueroa şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.