Ulises Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Rivas 25 Ocak 1996 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ulises Rivas Gilio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Rivas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Ulises Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ulises Rivas'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulises Rivas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ulisesrivasgilio/

Ulises Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulises Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ulises Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santos Mochis

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Ulises Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Rivas şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Ulises Rivas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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