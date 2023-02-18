Gustavo Del Prete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Del Prete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Del Prete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Del Prete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Del Prete 12 Haziran 1996 tarihinde Cipolletti şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Javier del Prete şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Del Prete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gustavo Del Prete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Del Prete'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Del Prete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavodelprete96/

Gustavo Del Prete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Del Prete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustavo Del Prete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Del Prete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında CA Torque

5 Temmuz 2021 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Gustavo Del Prete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Del Prete şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.