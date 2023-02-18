Jesus Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Molina 29 Mart 1988 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Antonio Molina Granados şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Molina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Molina'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Molina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/j_molina5

Jesus Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2011 yılında América

1 Ocak 2015 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2017 yılında Monterrey

1 Ocak 2019 yılında Chivas

2 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Jesus Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Molina şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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